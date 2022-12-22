Педагоги приняли участие в форуме «Русская школа за рубежом» - 2022

Форум проводился в очно-дистанционном формате, с основной площадкой в г. Москва. В Форуме поучаствовали более 2350 граждан России и иностранных государств: Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики, Республики Армения. Участниками Форума стали руководители и педагоги русских школ за рубежом, представители зарубежных вузов, представители зарубежных СМИ.

С приветственным словом к участникам Форума обратился Врио директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Рассуханов Усман Абдул-Азиевич, отметив, что Форум является площадкой для проведения диалога и обсуждения ключевых направлений международного гуманитарного сотрудничества в области образования.

В Форуме приняли участие руководители органов исполнительной власти в сфере образования Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики и Российской Федерации, педагоги и руководители образовательных организаций, эксперты в области обучения на русском языке или обучения русского языка за рубежом, продвижения российского образования за рубежом, в том числе и.о. директора ФГБОУ МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» Малышев Сергей Вадимович, заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени О.Е Кутафина Чеха Вадим Витальевич, директор Института русского языка Российского университета дружбы народов Должикова Анжела Викторовна, заведующая кафедрой Московского педагогического государственного университета Хамраева Елизавета Александровна, профессор Московского городского педагогического университета Мачехина Ольга Николаевна, начальник отдела Республиканского центра образования при Министерстве народного образования Республики Узбекистан Турсуналиева Барно Убайдуллаевна, директор-председатель Правления НО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан» Кузнецова Татьяна Анатольевна, учителя школы «Академия Купуева» из города Ош (Киргизская Республика) Беляева Зоя Геннадьевна и Анфимова Ольга Ивановна и другие.

В рамках дискуссии были затронуты вопросы развития международного гуманитарного сотрудничества в сфере образования и усиления роли, значения и конкурентоспособности русского языка в мире, как национальных интересов Российской Федерации в гуманитарной сфере за рубежом, что обозначено в Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 611 от 5 сентября 2022 года. Также эксперты поделились своим опытом и инновационными подходами в изучении русского языка в рамках открытой лекции «Основные подходы к продвижению русского языка и культуры за рубежом».

На Форуме, со стороны педагогов русских школ за рубежом, представителей профессионального сообщества прозвучали предложения о создании международной Ассоциации профессионального сообщества русских школ за рубежом, выступающей в качестве единой площадки для общественно-профессионального диалога и объединения усилий иностранных граждан и российских соотечественников в совместной деятельности по развитию и укреплению сети русских школ за рубежом, всесторонней поддержке их деятельности, популяризации русского языка, культуры и образования на русском языке за рубежом.

По результатам Форума было отмечено, что деятельность профессионального сообщества русских школ за рубежом должна строиться на принципах международного партнерства, основанных на объединении ресурсов и четкой координации деятельности. Объединение усилий позволит расширить спектр интересных социально-гуманитарных мероприятий, увеличить число людей, изучающих русский язык и культуру.