Аэропорт Омск-Федоровка планируют построить за счет частных инвесторов

Всего на строительство нового международного аэропорта необходимо 36 миллиардов рублей. Для сравнения бюджет города Омска составляет 30 миллиардов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Омской области поделился планами о строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка.

Региональное правительство рассматривает вариант привлечения инвесторов к строительству международного аэропорта. Часть расходов им планируют компенсировать через два-три года.

- У нас есть инвесторы, есть все финансово-экономические расчеты, готовы переходить к проектированию объекта. Нам нужно только понимание, в какие годы мы будем в комплексном плане развития магистральной инфраструктуры. Мы даже рассматриваем варианты строительства сегодня за счет денег частных инвесторов с дальнейшей компенсацией, допустим, через два-три года из федерального бюджета, - цитирует Буркова «ТАСС».

По словам главы региона, аэропорт за пределами Омска крайне обходим для дальнейшего развития города.

Всего на строительство новой воздушной гавани необходимо 36 миллиардов рублей. Только из федерального бюджета потребуется свыше 16 миллиардов на возведение аэродрома и его инфраструктуры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru