Мэр Омска Сергей Шелест хочет расчистить город от частного сектора

При строительстве на освободившихся от частного сектора участках определенно встанет вопрос с инфраструктурой, который, как известно, решается достаточно плохо. Мест в старых школах и детсадах может не хватить, а новые построить не так просто. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в большом интервью «Вечернему Омску» мэр Сергей Шелест, говоря о судьбе частного сектора, заявил, что городу необходимо избавиться от статуса «большой деревни».

По словам Шелеста, необходимо сделать принципы организации городского пространства более современными. Он также отметил, что мэрия готова работать как с местными, так и только пришедшими в регион застройщиками

- Омск из-за обилия неблагоустроенного частного сектора нередко называют большой деревней, надо менять этот «народный» статус. В этом направлении нужны новые интересные проекты. Мэрия готова работать (и уже, по большому счету, работает) со всеми – как с местными, хорошо зарекомендовавшими себя застройщиками, например с группой компаний «Стройбетон», так и с теми, кто недавно пришел в наш город, - сказал в интервью градоначальник.

Напомним, ранее мэрия сообщила о планах снести почти 18 частных домов и 4 двухэтажки в районе улиц 14-я Северная и 1-я Совхозная. На освободившемся участке площадью 20 тысяч квадратным метров должен появиться новый микрорайон.

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