«Может займете у кого-нибудь?»: омская пенсионерка потеряла сбережения и влезла в долги, пытаясь заработать на ценных бумагах

Правоохранители приступили к поиску злоумышленников, обманувших сельчанку Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка из Исильскульского повелась на рекламу, вследствие чего ожидаемо лишилась 1,7 миллиона рублей.

Как удалось установить следователю, пенсионерка увидела в приложении, установленном на телефоне, рекламу об инвестициях. Женщина заинтересовалась и перешла на сайт, на котором ей пообещали, что она сможет хорошо подзаработать на торговле ценными бумагами.

Фото: скриншоты переписки

- Сельчанка оставила свои контактные данные, вскоре с ней связался куратор. Около недели он «обучал» пенсионерку, в результате она перечислила около 1 миллиона рублей собственных сбережений, 300 и 150 тысяч, взятые в кредит на себя и сына, 250 тысяч, взятые в долг у соседки. Сельчанка поняла, что имеет дело с мошенниками, только когда попыталась вывести 15 тысяч долларов: злоумышленники запросили ещё 360 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители ведут поиск злоумышленников. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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