Треть омичей хотела бы получить повышение на работе в подарок от Деда Мороза

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Портал поиска вакансий hh.ru выяснил, какой карьерный подарок жители Омской области бы попросили бы у Деда Мороза.

По данным аналитиков, 28% омичей попросили бы у новогоднего волшебника повышение зарплаты. С подобным желанием бы чаще всего хотели бы обратиться к Деду Морозы строители, работники сферы транспорты и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

26% респондентов желают получить от Деда Мороза новую профессию в качестве подарка. Больше всего омичи хотят освоить специальности в сфере IT - 42%. За ними идут маркетинг (16%), искусство, логистика, финансы и медицина (по 8%). Еще 5% хотели бы стать юристами.

Еще 14% работающих омичей хотели бы попросить у Деда Мороза обучение дополнительной профессии или пройти бесплатное повышение квалификации. Около 7% мечтают о признании на работе.

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