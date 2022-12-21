«Газпром межрегионгаз Омск» напоминает абонентам о погашении задолженности за газ

По договору поставки газа потребители – физические лица обязаны до 20 числа текущего месяца передавать показания счётчиков и до 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплачивать услугу газоснабжения.

«У наших абонентов есть возможность заплатить за газ и погасить задолженность до окончания года – квитанции за декабрь сформированы раньше обычных сроков. В почтовые ящики платежные документы будут доставлены до 23 декабря», - отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Заплатить за газ без комиссии абоненты могут через сервис «Личный кабинет» на сайте компании и платежные терминалы на территориальных участках.