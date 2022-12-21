Омичи увидят новую фантастически красивую постановку Гии Эрадзе «Тайна новогодней звезды»

Больше месяца в нашем городе проходили гастроли продюсерского центра «Королевский цирк». Грандиозное шоу «Бурлеск» собрало 20 аншлагов за месяц. Это лучшее подтверждение того, что все, что создает Заслуженный артист России Гия Эрадзе на манеже, — выше всяких похвал. Омичи уже знают, каждое шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» — это всегда высочайший уровень. В преддверии новогодних праздников продюсерский центр принял решение остаться в Омске и подарить жителям Омска новогоднее чудо — совершенно новую удивительно сказочную историю, диаметрально отличающуюся от шоу «Бурлеск».

Новый год — самый замечательный, долгожданный праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время подарков, исполнения желаний и настоящего волшебства. Накануне Нового года все мы ждем чуда, независимо от того, сколько нам лет. Новое шоу Гии Эрадзе «Тайна новогодней звезды» — это и есть то самое настоящее новогоднее волшебство. Оно непременно оставит в душе каждого зрителя ощущение сказки, чудес и подарит омичам невероятное праздничное настроение.

Сказочный сюжет с первых минут погружает зрителя в атмосферу чуда и волшебства, волнующих приключений и настоящего зимнего праздника. История развернётся в большом королевстве, вокруг одного из самых главных символов нового года – волшебной новогодней звезды, которую в гневе разбивает злая колдунья в надежде на то, что без нее любимый праздник взрослых и детей не наступит. Найти и собрать воедино разлетевшиеся по всему миру волшебные осколки предстоит героям, но на это у них есть только один день, ведь время отсчитывают сказочные часы. Вместе со зрителями артисты попадут на разные континенты и во многие страны. Побывают в новогоднем таинственном лесу, где повстречают Белоснежку и гномов, косолапых мишек и волшебных зверюшек, закружатся в вихре танца на праздничном королевском балу, отправятся на жаркий Африканский континент, откуда перенесутся в настоящую зимнюю сказку, где увидят ангелов, белоснежного пегаса и утонченных балерин, оживших снеговиков и властную Вьюгу и даже заглянут к Белоснежке и ее верным гномам.

Сопровождать героев сказки в захватывающем путешествии будет множество фантастических животных: зебры, ламы, лемуры, обезьяны, гиббоны, дикобразы, страусы, лошади и медведи. Когда все осколки Звезды будут собраны воедино, засияет новогодняя ёлка, озарится волшебными огоньками и грянет настоящий новогодний бал, куда прибудут Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить всех с Новым 2023 годом прямо с циркового манежа.

Как и все постановки Гии Эрадзе, шоу будет масштабным, ярким и грандиозным: разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, эксклюзивные невероятно красивые костюмы, многие из которых шьются специально к новогодним представлениям, авторские декорации и реквизит и, конечно же, само первоклассное профессиональное цирковое искусство с наисложнейшими номерами самого высокого уровня – создадут невероятную сказочную атмосферу, в которой в новогоднее волшебство поверят не только дети, но и взрослые.

Премьерное шоу состоится в ближайшую пятницу — 23 декабря в 18:00. «Тайна новогодней звезды» Гии Эрадзе в Омском цирке получит статус главного городского новогоднего шоу региона, а на площади перед цирком будет установлена главная Елка Омска, торжественное открытие которой состоится прямо перед премьерой.

Артисты Продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» ждут омичей и гостей города в Омском цирке только с 23 декабря по 15 января. Добро пожаловать в красивую новогоднюю сказку!