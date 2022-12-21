Коллега стащил одежду омича, пока тот лепил пельмени

Злоумышленник уходит с вещами в закат. Фото: скриншот видео, предоставленный УМВД России по Омской области

Пельменщик из Омска остался без верхней одежды из-за своего нового предприимчивого коллеги.

Как рассказал полицейским 23-летний омич, работающий на предприятии по изготовлению полуфабрикатов, перед сменой он переоделся в раздевалке и приступил к своим обязанностям - лепке пельменей. В конце рабочего дня как в ни в чем не бывало он начал собираться домой. Однако в шкафчике в раздевалке он не нашел свои вещи: куртка, кроссовки, шапка и перчатки. После этого он обратился в полицию. Материальный ущерб составил 13 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, опросив работников и изучив записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 50-летний житель Центрального округа, который был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков.

Во время допроса стало известно, что похититель год назад вышел из тюрьмы, после чего встал на учет в Центре занятости населения, где ему и предложили вакансию на данном предприятии. В день кражи он пришел на работу и заметил, что один из шкафчиков в раздевалке для сотрудников открыт. Мужчина не стал долго думать - переоделся в чужие вещи и сбежал с работы.

Сейчас полицейские изъяли куртку и кроссовки у омича и вернули законному владельцу. Однако похищенные шапку и перчатки найти не удалось - их мужчина выбросил.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до 5 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске произошел другой курьезный случай - владелица притона украла шоколадку из магазина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелица притона в Омске попалась на краже шоколадки

Копилка бизнесвумен пополнилась еще одним уголовным делом(подробнее...)