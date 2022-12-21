Металлолом или объект искусства? Омские краеведы настаивают на ужесточении статьи для похитителей кованых перил из здания 1908 года постройки

Фото: соцсети.

Накануне в омских соцсетях распространили ответ УМВД России по Омской области относительно ранее совершенного похищения кованых перил из исторического здания 1908 года постройки. Напомним, осенью прошлого года неизвестные срезали кованые перила в здании бывшего музея «Искусство Омска» на улице Куйбышева, 48. Здание является памятником архитектуры, а найденных преступников привлекли к уголовной ответственности за похищение металлолома. Утраченные лестничные перила оценили исходя из стоимости одной тонны стали — в 3298 рублей.

- В официальном ответе от МВД написано, что лица, привлеченные к ответственности, похищали их как металл, а значит не знали об их культурной ценности, следовательно никаких проблем. Легендарная фраза, что незнание не освобождает от ответственности, здесь почему-то не сработала. По этому вопиющему ответу, будет написано заявление в прокуратуру на бездействие должностных лиц, - рассказал представитель ВООПИК, пожелавший не называть своего имени.

Фото: соцсети.

Историки настаивают: из официального памятника архитектуры, имеющего статус, украли кованые художественные перила на сотни тысяч рублей, это явно не три тысячи.