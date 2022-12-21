29 декабря в Омске откроют самый большой скалодром за Уралом

Фото: стоп-кадр видео от министерства спорта Омской области.

29 декабря в Омске обещают открыть самый большой скалодром за Уралом. Строительство спортивного объекта еще летом поддержал губернатор Бурков во время встречи с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым.

- Это один из самых крупных скалодромов за Уралом. Его монтирует московская компания «Скалодром.ру», впоследствии мы передадим объект на баланс СШОР № 35. Сегодня скалолазание очень популярно, это было видно на больших городских праздниках, которые мы проводили, где выставляли уличный скалодром, там были огромные очереди. На базе этого спортивного объекта мы сможем проводить соревнования самого высокого уровня, вплоть до чемпионатов и первенств России, – рассказал первый замминистра спорта региона Иван Колесник.

На объекте смонтированы металлоконструкции для дисциплины скалолазания «боулдеринг», «трудность» и «скорость». Работы по возведению грандиозного спортивного сооружения поддержал Фонда поддержки олимпийцев, выделивший 80 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на закупку современного оборудования.

Напомним, сейчас в Омске работают 3 скалодрома. Два из них находятся на территории парка «Зеленый остров». Их построили по проекту «Скалолазание для всех», которрый реализует региональная федерация скалолазания при поддержке Фонда президентских грантов. Адрес нового скалодрома: улица 1-ая Железнодорожная 3, корпус 2.