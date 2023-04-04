Двое детей провалились под лёд на Иртыше в Омске

Фото: Анастасия САВИНА

Очередное происшествие на тонком льду произошло на Иртыше в районе Советского парка: двое мальчишек провалились под лед. Об этом сообщает 12 канал.

Школьники 10 и 15 лет 3 марта прогуливались по льду, проверяя его прочность ударами. В один момент оба ребенка ушли под воду.

- По предварительным данным, мальчики во время прогулки вышли на реку в районе Советского парка. Они ударяли по поверхности льда, проверяя его прочность, и в какой-то момент провалились в воду, — пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Добраться до берега они смогли самостоятельно, однако скорая, вызванная очевидцами, госпитализировала пострадавших. Сейчас ребята находятся в больнице.

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