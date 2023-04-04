Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 апреля 2023 10:30

«Значительных сумм не заработал»: в Любино поймали омича, снабжавшего весь посёлок синтетикой

В Омской области поймали закладчика-наркомана, снабжавшего весь посёлок наркотиками
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

В рацентре Любинского района задержан 37-летний закладчик. Подробности рассказывают в региональном управлении МВД.

Мужчина попался с тремя свертками производного N-метилэфедрона. Порошкообразное вещество он фасовал и распространял в районе и областном центре. В ходе расследования полиции удалось обнаружить 31 тайник-закладку, которые фигурант уже успел оборудовать на территории рабочего поселка. Общий вес наркосинтетики составил около 25 граммов.

- Фигурант работал розничным курьером на незаконный интернет-магазин. По имеющимся у полицейских данным, мужчина сам употребляет наркотики синтетической группы. Проработал в наркобизнесе около месяца, каких-либо значительных сумм не заработал, - уточнили в полиции.

Сейчас омич заключен под стражу, все 32 уголовных дела, заведенные на него, будут переданы в суд. Закладчику грозит до 15 лет тюрьмы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ