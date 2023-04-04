На омских чиновников завели уголовное дело за нерасселенных жителей аварийного дома

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело по статье о халатности на должностных лиц администрации Ленинского сельского поселения Таврического района.

Чиновники уже два года не могут переселить семью из деревни Новобелозеровка, проживающую в доме, который признан аварийным.

- До настоящего времени должностными лицами администрации сельского поселения не принято мер к обеспечению жильем граждан, имеющих право на внеочередное получение жилого помещения на условиях социального найма,- уточнили в СУ СКР по Омской области.

Следователи провели обыски в администрации поселения и изъяли документацию. Ответственные лица участвуют в допросах.

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