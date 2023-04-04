Подросток выпрыгнул из окна заброшенной омской школы, получив перелом ноги и ушиб почки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В заброшенном здании бывшей школы на улице Свободы в Октябрьском округе произошло ЧП: подросток выпрыгнул из окна первого этажа и получил травмы.

У 15-летнего мальчика диагностировали перелом ноги и ушиб почки. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

- Прокуратура Октябрьского округа г. Омска проводит проверку соблюдения федерального законодательства, в части обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа к неиспользуемому объекту недвижимости посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних, - уточнили в областной прокуратуре.

Специалисты надзорного органа через суд планируют потребовать от ООО «Комфорт», арендующего данное строение, закрыть территорию «заброшки».

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