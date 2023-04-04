Врио губернатора Виталий Хоценко провел личный прием омичей в приемной президента

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко провел первый личный прием граждан в омском представительстве президента страны. Омичи обращались с социальными вопросами. За помощью пришел пенсионер их Марьяновского района. В местную поликлинику ЦРБ взамен неработающего старого давно требовался рентгенаппарат. Сельчанам приходилось выезжать за диагностикой в другие медучреждения. Да и сам рентгенологический кабинет нуждается в ремонте. Хоценко поручил главе минздрава Александру Мураховскому обеспечить покупку аппарата и отремонтировать помещение уже в этом году.

- Конечно, нужно закупать новый рентген-аппарат. Ремонтировать кабинет. Сделаем. Готовясь к приему, я переговорил с министром здравоохранения области. Есть возможность закупить оборудование за счет средств фонда медицинского страхования. Срок ставим на октябрь. Минздрав предусмотрит средства на ремонт помещения, - ответил глава региона.

С вопросом о ремонте школьного спортзала обратилась директор сельской школы из Любино-Малороссы. В школе учатся 200 детей, но пользоваться залом, где даже пола нормального нет, невозможно. В ответ Хоценко заверил женщину, что на ремонт школы в этом году выделено 1,8 млн рублей. К началу нового учебного года все работы будут выполнены.

- Средства уже предусмотрены на ваш спортзал. Будем ремонтировать. Большая честь средств - из федерального бюджета, часть - из областного и местного бюджетов. Заменим оконные и дверные блоки, электропроводку и световое оборудование, систему отопления, пол поменяем, ну и соответственно отделочные и покрасочные работы стен зала. Планируем это все сделать до Дня знаний, - подробно рассказал врио.