В Омске мать ребенка-инвалида вернула себе льготу за коммунальные услуги и опротестовала несуществующие долги

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске мать ребенка-инвалида после вмешательства прокуратуры сумела вернуть себе льготу на оплату коммунальных услуг. Ранее управляющая компания по дому, где проживает семья, внесла недостоверные сведения о долгах женщины, которых на самом деле не существовало. Из-за этого у женщины отобрали право на пользование льготами.

- В ходе прокурорской проверки выяснилось, что задолженность образовалась в связи с неточными сведениями, которые внесли сотрудники управляющей компании в государственную информсистему ЖКХ. Директору управляющей было внесено прокурорское представление, после чего сведения о задолженности были исключены. А право омички на получение мер соцподдержки было восстановлено, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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