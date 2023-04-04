Из-за арктического циклона к концу недели в Омской области снова похолодает

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Согласно прогнозу синоптиков, к концу недели омичей ждет резкое похолодание: на регион надвигается мощный арктический циклон.

— Первая рабочая неделя апреля началась с повышения температуры воздуха, ночью она составит 0…-5 градусов, днем +10…+15 градусов. В областном центре ночью 0…-2 градуса, днем +11…+13 градусов. Осадков не предвидится. Эта погодная ситуация продлится до 5 апреля. Затем, холодная воздушная масса, смещающаяся на юг области, постепенно будет вытеснять тепло. В северных районах 6 апреля температура воздуха в дневные часы не превысит +7…+12 градусов. В южных — сохранится еще высокий температурный фон +12…+17 градусов. В Омске температура воздуха ночью 6 апреля 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов, - сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

7 апреля температура воздуха продолжит понижаться вплоть до устойчивых минусовых температур в дневные часы.