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Общество21 декабря 2022 0:40

В городе-миллионнике - не более двух: сколько пересадок придется сделать омичам по пути из пункта А в Б?

Омский вице-мэр Куприянов анонсировал три новых вида пассажирских маршрутов: магистральные, пересадочные и хордовые
Наталья ВИРКУНЕН
Омичам, которые привыкли на одном автобусе доезжать до нужного места, предложат дважды сменить маршрут.

Омичам, которые привыкли на одном автобусе доезжать до нужного места, предложат дважды сменить маршрут.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне заместитель мэра Омска Владимир Куприянов в эфире радио Monte Carlo анонсировал для горожан новые виды маршрутов, которые внедрят в пассажирскую сеть в ближайшие годы. Точные сроки внедрения не называют, но, судя по комментариям главы дептранса Вадима Кормильца, планомерно этот запуск все же происходит.

– Город стремится выстроить маршрутную сеть, где все маршруты делятся на три категории: магистральные (работают с 6 до 23 часов с интервалом 10 минут), подвозящие с автобусами среднего и малого класса, которые необходимы, чтобы добраться с отдаленной территории до магистрального маршрута, и хордовые, которые исключают движение через центр, – пояснил Владимир Куприянов.

По словам чиновника, сейчас идет активная разработка по построению этих маршрутов в городе.

– Мы ориентируемся на то, чтобы человек совершил минимальное количество пересадок. В городе-миллионнике допускается не более двух – это федеральный социальный стандарт, – подчеркнул заммэра.

Стоит также отметить, что бесплатными пересадки для омичей будут только при оплате электронным проездным. Во всех остальных случаях придется раскошелиться по полной. Да и пока неизвестно, продлят ли власти время пересадки от 45 минут на более долгий промежуток ввиду того, что совершать их жителям окраин придется дважды.

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