В городе-миллионнике - не более двух: сколько пересадок придется сделать омичам по пути из пункта А в Б?

Омичам, которые привыкли на одном автобусе доезжать до нужного места, предложат дважды сменить маршрут. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне заместитель мэра Омска Владимир Куприянов в эфире радио Monte Carlo анонсировал для горожан новые виды маршрутов, которые внедрят в пассажирскую сеть в ближайшие годы. Точные сроки внедрения не называют, но, судя по комментариям главы дептранса Вадима Кормильца, планомерно этот запуск все же происходит.

– Город стремится выстроить маршрутную сеть, где все маршруты делятся на три категории: магистральные (работают с 6 до 23 часов с интервалом 10 минут), подвозящие с автобусами среднего и малого класса, которые необходимы, чтобы добраться с отдаленной территории до магистрального маршрута, и хордовые, которые исключают движение через центр, – пояснил Владимир Куприянов.

По словам чиновника, сейчас идет активная разработка по построению этих маршрутов в городе.

– Мы ориентируемся на то, чтобы человек совершил минимальное количество пересадок. В городе-миллионнике допускается не более двух – это федеральный социальный стандарт, – подчеркнул заммэра.

Стоит также отметить, что бесплатными пересадки для омичей будут только при оплате электронным проездным. Во всех остальных случаях придется раскошелиться по полной. Да и пока неизвестно, продлят ли власти время пересадки от 45 минут на более долгий промежуток ввиду того, что совершать их жителям окраин придется дважды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маршруткам больше не место на центральных улицах Омска

В 2023 году 22 маршрута «газелей» перенаправят на улицы Маршала Жукова и Фрунзе (подробнее...)