Орфей сломался сам: полицейские провели проверку по факту поломки ледяной скульптуры в Омске

Фото: соцсети.

Пресс-служба омской полиции сообщила в социальных сетях, что умышленно ледяную фигуру «Золотого Орфея» на Любинском проспекте никто не ломал - сотрудники провели проверку и отмотрели видео с камер наблюдения. Скульптура рухнула сама, когда рядом с ней активно фотографировались горожане.

- Для проверки сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску на месте изучили записи камер видеонаблюдения и установили отрезки времени, в которые, предположительно, зафиксировано само происшествие. По предварительным данным, накануне возле ледяной фигуры активно фотографировались омичи. В один из моментов фрагмент «Золотого Орфея» отломился, при этом умышленных действий со стороны находившихся около него граждан не было. На отсмотренных видеокадрах иных действий, которые могли бы привести к повреждению скульптуры, не зафиксировано, - к таким выводам пришли правоохранители.

При этом сотрудники полиции призвали омичей все же аккуратнее относиться к праздничным фигурам и декору на улицах родного города, чтобы новогоднее настроение не омрачалось подобными ситуациями.

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