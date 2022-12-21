В омскую инфекционную клиническую больницу № 1 ежедневно поступают 7–8 взрослых пациентов

Каждые сутки по 7-8 человек оказываются на больничной койке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Омской области количество заболевших ОРВИ выросло на 10 тысяч взрослых пациентов. Классы закрывают на карантин, сотрудников распускают на больничные. В регионе уверенно бушуют инфекционные заболевания, ОРВИ, грипп и прочие. Как пояснили в омском минздраве NGS55.RU, рост продолжается. Каждый день в стационар инфекционной клинической больницы № 1 поступают 7–8 взрослых пациентов. Так же, как было в период распространения коронавируса, у омичей на фоне течения сильных респираторных инфекций обостряются хронические заболевания.

— Коечный фонд для лечения пациентов от COVID-19 в настоящее время составляет 317 коек, заполненность — 54%. Число пульмонологических коек для взрослого населения составляет 205, заполненность — 95%, - такие данные приводит СМИ со ссылкой на минздрав Омской области.

При этом регион уже близок к пику эпидемии ОРВИ и гриппа. Сейчас уровень заболевамости составляет 60% при пиковых показателях 70-80%.

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