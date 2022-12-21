В Омске прошла всероссийская выставка собак всех пород

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

На базе кинологического центра «Шторм» УФСИН России по Омской области состоялась Всероссийская выставка собак всех пород. В выставке участвовали собаки разных пород, с родословной, здоровые, привитые.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

На выставке в кинологическом центре «Шторм» собрались представители более 60 пород собак.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

В рамках мероприятия были проведены монопородные шоу, разнообразные зрелищные соревнования, по программе «обидиенс», аджилити и ринговой дрессуры.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Специалисты-кинологи племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Омской области представили на выставке трех племенных собак и силами кинологических подразделений отделов охраны учреждений организовали показательные выступления служебных собак.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.