В Омске прошла всероссийская выставка собак всех пород

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
На базе кинологического центра «Шторм» УФСИН России по Омской области состоялась Всероссийская выставка собак всех пород. В выставке участвовали собаки разных пород, с родословной, здоровые, привитые.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
На выставке в кинологическом центре «Шторм» собрались представители более 60 пород собак.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
В рамках мероприятия были проведены монопородные шоу, разнообразные зрелищные соревнования, по программе «обидиенс», аджилити и ринговой дрессуры.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Специалисты-кинологи племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Омской области представили на выставке трех племенных собак и силами кинологических подразделений отделов охраны учреждений организовали показательные выступления служебных собак.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.