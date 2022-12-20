Часть Ленинградского моста в Омске перекроют в феврале 2023 года

Движение будет ограничено со стороны Левого берега в направлении центра города Фото: паблик «Омский теплоход» во «ВКонтакте»

В Омске в январе 2023 года ООО «СтройТраст» начнет капитальный ремонт Ленинградского моста. Об этом сообщили в департаменте строительстве.

Сейчас компания завершила все необходимые подготовительные мероприятия и продолжает разработку рабочей документации.

При этом в ведомстве отметили, что перекрывать полностью мост не собираются. Движением транспорта будет осуществляться по двухполосной схеме. По планам в феврале следующего будет перекрыто движение со стороны Левого Берега в центр Омска. В дальнейшем будут введены и другие ограничения.

- В ходе капитального ремонта планируются ремонт опор моста, пролётных строений, мостового полотна, сопряжения моста с насыпью, лестничных сходов, укрепление конусов насыпи, а также замена тротуарных консолей. Габариты вновь устроенных тротуаров будут увеличены за счет выноса опор освещения и контактной сети за пределы тротуаров на консоли, - рассказали в ведомстве.

Напомним, капремонт Ленинградского моста планируют завершить к 31 мая 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Островок опасности»: сколько еще будут страдать омичи, стоя на клочке земли посреди оживленной магистрали

В Омске иномарка снесла светофор на островке безопасности в результате ДТП(подробнее...)