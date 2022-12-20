Борис Янковский - основоположник омских спецслужб

Фото: предоставлено УФСБ России по Омской области.

20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность общества и государства. До 1917 года в стране были структуры, ведавшие разведкой, контрразведкой, обеспечивавшие охрану границ страны. Но они не были объединены в единую систему. Зато были отдельные личности, на которые и сегодня можно ровняться.

Солдат революции Борис Антонович Янковский – второй ребенок в семье столяра – родился 30 ноября / 13 декабря 1903 года в Тифлисе. Около 10 лет Янковские жили, скитаясь, и в 1913 г. обосновались в Калуге. В 1914 г. для Бориса начались суровые жизненные испытания. В действующую армию был мобилизован его отец, который с фронта домой не вернулся. Мать, вынужденно пойдя работать в прачечную и отдав дочь в ученицы портнихе, настояла на том, чтобы ее второй сын учился в высшем начальном училище в Москве.

Фото: предоставлено УФСБ России по Омской области.

Но череда трагедий продолжилась: в августе 1917 г. Сергей, Борис и Мария Янковские остались полными сиротами. К тому времени брат нашего героя жил самостоятельно, сестра осталась у швеи. Борис же первое время воспитывался у соседей, но вскоре они заставили его искать себе заработок. Подросток стал чистильщиком обуви, затем занялся уличной продажей газет, мыл крылья автомашин на заводе «Рено», для бойкого юноши социальным лифтом стала военная служба. В январе 1918 г. он вместе с одним из своих товарищей добровольно вступил в красногвардейский отряд тульских железнодорожников, который летом 1918 г. влился во 2-й Советский ударный полк РККА.

Воевал с 15 лет: против немецких войск, отрядов Ангела, Григорьева, войск УНР, участвовал в советско-польской войне (близ Тернополя, Зборова и Перемышля), боролся с бандитизмом в Подольской губернии. Дважды бежал из плена, лечил тяжелые раны после боев. 18-летний курсант Янковский участвовал в операции по разгрому отрядов Махно. Довелось ему служить на границах с Польшей и Румынией.

Очевидно, фронтовая бытность, контузия, перенесенный дважды тиф, а также общие условия жизни существенно повлияли на здоровье молодого человека. Уже 1926 г. врачи диагностировали у него миокардит, невроз сердца, туберкулез и общую неврастению. Из-за расстроенного здоровья (врачи диагностировали потерю 25% трудоспособности) оставил службу в ОГПУ, был зачислен на учет запаса РККА по должности начальника пулемета.

В течение последующих 13 лет наш герой активно посвящал себя исключительно мирной работе, найдя применение творческим талантам. В ноябре 1932 года ушел работать в газету пароходства «Обь-Иртышский водник» (позднее «Советский Иртыш»). Занимал различные должности, поднимаясь по ступеням карьерной лестницы: журналист, литературный сотрудник, собственный корреспондент, заведующий отделом, заместитель редактора и ответственный редактор. А с осени 1936 г. супруги Янковские стали проживать в Омске. Надо сказать, что еще в чекистскую бытность Янковский проявлял общественную активность: в 1925– 1929 гг. являлся членом Тобольского городского совета депутатов трудящихся, членом бюро Окружного комитета МОПР, состоял во Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей.

С началом Великой Отечественной войны он получил освобождение от призывав армию. В июле 1942 г., отказавшись от брони, добровольцем вступил в организуемую тогда в Омске 75-ю Сталинскую добровольческую бригаду сибиряков-омичей. На фронте было присвоено звание лейтенанта. С первого же наступательного удара участвовал в боях с гитлеровскими захватчиками».

Как и в годы Гражданской войны, фронтовая бытность нашего героя оказалась динамичной и полной опасностей. В составе своего соединения он воевал на Калининском, Западном, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Получил три ранения и три контузии. Занимал строевые должности: комиссара отдельного стрелкового батальона, командира артиллерийской батареи, заместителя командира артиллерийского дивизиона по политической части. Рискуя жизнью на передовой наравне с бойцами и командирами, политработники бригады обеспечивали стойкость подразделений в бою.

Вспоминая о первых сражениях бригады в конце 1942 г., Борис Антонович описал следующий случай из своей богатой фронтовой биографии: «Ранним утром наша пехота, оседлав северную коммуникацию врага, стала занимать по радиусу закругления его ближайшую линию второго пояса обороны, т.е. начала заходить в тыл. На противоположной окраине города другим частям нашего корпуса не удалось выполнить точно такой же маневр для того, чтобы взять город в кольцо. Отбив их наступление, противник сосредоточил весь огонь своей обороны по батальонам 75-й бригады. Этот огонь был настолько сильным, что наши подразделения начали отходить, сдавая занятые позиции. В 200–300 м находились политотдельцы. Надо было восстановить порядок, дисциплину и вернуть взятое. По приказу начальника политотдела пом[ощник] начальника политотдела по комсомолу т.[оварищ] Магицкий был брошен от имени командования и политотдела в 1-й отдельный стрелковый батальон. Я – в 3-й отдельный батальон, инструктор политотдела т.[оварищ] Степанков (точно не помню) – во 2-й или 4-й батальон. Под артиллерийским и минометным огнем и шрапнелью мы пошли в боевые порядки, навели революционный порядок и дисциплину, вторично заняв северную дорогу. Приказ был выполнен, и мы оставались в частях для выполнения последующих приказов».

Личность Бориса Антоновича как офицера ярко характеризуют орденские наградные листы: «постоянно выполняет боевые задания редакции непосредственно на огневых позициях, на наблюдательных пунктах. Недавно в момент боя вместе с другими офицерами батареи принимал активное участие в отражении вражеской контратаки, личным примером воодушевлял бойцов. При обстреле и бомбежке авиации будучи сам раненым, организовал под бомбежкой вынос и отправку тяжелораненых в санчасть; отказавшись сам от лечения в медсанроте, продолжал , выполняя задания».

Военные годы тяжело сказались на здоровье нашего героя. По причине двустороннего туберкулеза легких и последствий контузий Бориса Антоновича в августе 1946 г. демобилизовали, сняв по инвалидности и с военного учета.

Фото: предоставлено УФСБ России по Омской области.

С сентября 1950 г. недолгое время был выпускающим редактором, затем заведующим отделом рабочей молодежи областной газеты «Молодой сталинец». С марта по сентябрь 1952 г. являлся выпускающим редактором основного периодического издания региона – газеты «Омская правда». Уйдя из газеты, до мая 1955 г. Янковский работал на заводе п/я № 2 (затем завод № 373, ныне ПАО «Сатурн»): контролером, старшим техником, помощником начальника цеха. Участие в войнах, несмотря на общий благоприятный и героический исход, наложило на характер и психику героя повествования особый посттравматический отпечаток, приводя к личностным расстройствам, а также весьма серьезным служебным и бытовым проблемам.

Десятилетняя успешная служба в органах ВЧК– ОГПУ, уход из них, благополучная адаптация к гражданской жизни в 1930-х гг. опровергают тиражированный миф о том, что в 1937–1938 гг. были уничтожены в значительном большинстве «старые чекисты». В числе других экссотрудников советских спецслужб Борис Янковский успешно пережил массовые политические репрессии в СССР.

На протяжении всей своей жизни он был полезным для государства человеком, опытным и нужным специалистом и защитником Родины. В историографии описаны примеры подобных незаурядных современников Янковского (в том числе омичей), служивших в органах безопасности, избежавших политического преследования и нашедших себя в гражданской сфере. Он умел воевать, имел навыки выживания, но не являлся «человеком войны».

Материал подготовлен при участии УФСБ России по Омской области, историков Алексея Сушко и Дмитрия Петина.