Трасса Омск-Тюмень перекрыта из-за смертельного ДТП

Фото: соцсети.

Из-за смертельного ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Омск ограничено движение транспорта. Оно введено на 295-м километре трассы в Ишимском районе Тюменской области.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, на этом участке дороги столкнулись внедорожник «Санг-Йонг» и грузовик МАЗ. Водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу, погиб, а дальнобойщик из Белоруссии находится в больнице с тяжелыми травмами.

Фото: соцсети.

- Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосу в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Тюменской области.

Фото: соцсети.

На участке дороги образовалась приличная пробка, но его можно объехать через сам город Ишим. Накануне в пабликах Тюменской области сообщалось, в Ишимском и Абатском районах шел дождь, и вода сразу образовала корку льда.