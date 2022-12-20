В Омске на 20% снизился объем выбросов в атмосферу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске по сравнению с показателями 2017 года снизилось количество выбросов вредных веществ на 20,5%. Об это свидетельствуют данные доклада Минприроды России «О состоянии и охране окружающей среды Российской Федерации за 2021 год».

Если валовый объем выбросов составлял в 2017 году 163,7 тысяч тонн, а в 2021 году - 130,2 тысячи тонн.

Снижению негативного влияния на атмосферу Омской области в 2023-2024 поспособствуют газификация частного сектора, рекультивация свалок на территории города, модернизация производств и другие мероприятия. По планам к 2024 году совокупный объем выбросов снизится на 54,9 тысяч тонн к показателям 2017 года, а объем опасных загрязняющих веществ - на 23,63 тысячи тонн.

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