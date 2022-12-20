Фото: соцсети.

В Омске вандалы разгромили ледяную скульптуру на «Зимнем Любинском». Сломанным два дня спустя после запуска праздничного проекта оказалась ледяная статуя Орфея по улице Музейная.

- На площадке соорудили изо льда телевизор, внутри которого стояла статуэтка «Орфей». Так вот теперь у неё нет головы и туловища, - сообщили омичи в социальных сетях.

Также очевидцы поделились фотографиями разгромленной ледяной скульптуры.

Фото: соцсети.

- Доколе, омичи? Вы же сами всё портите, а потом плачете, что у нас не Москва-сити, - прокомментировали горожане возмутительные по своей наглости действия вандалов.