Создавая тепло и комфорт

Об энергетиках говорят с особым уважением. Благодаря их работе в наших домах, офисах, больницах, детских садах и школах тепло и уютно даже в сильные морозы. У каждого из них есть общая черта характера, без которой невозможно состояться в этой профессии. Повышенное чувство ответственности вот что объединяет всех людей, кто работает в такой важной и нужной сфере экономики страны, как энергетика.

Для блага людей

От результата нашего труда зависит благополучие и жизнь людей. Поэтому у нас работают ответственные люди, считает ведущий инженер РЗиА электрического цеха структурного подразделения ТЭЦ4 Геннадий Ничаев. Свой путь в энергетике он начал 33 года назад, когда после окончания НЭТИ по распределению попал на омскую ТЭЦ4. Начинал с электрослесаря по ремонту электрических машин, потом стал мастером, замначальника, начальником электроцеха, и вот теперь трудится на должности ведущего инженера.

Конечно, это чувство ответственности приходит не сразу, продолжает рассказ Геннадий Васильевич. Сперва просто ходишь на работу, учишься, а лет через 5 начинаешь понимать, что от тебя зависит благополучие большого количества людей. Если не будет тепла и электроэнергии в домах, в Сибири будет очень сложно жить.

У энергетиков работа непростая, не офисная. Производство есть производство. Порой приходится работать и на жаре, и в холоде. Могут быть звонки и ночью, и в выходные. Но понимание важности и значимости профессии перевешивает. Вот и сын пошел по стопам отца и тоже трудится на ТЭЦ4.

Профессиональный интерес

В энергетике остаются только те, кто по-настоящему любит свое дело.

У нас работы много всегда, и зимой, и летом. Летом идет подготовка к отопительному сезону, подготовка сетей, испытания, текущие и капитальные ремонты. Зимой эксплуатация трубопровода, обходы, осмотры, возможно мелкосрочные ремонты. Теплоснабжение непрерывный процесс, который необходимо поддерживать всегда. Если случаются какието аварийные ситуации, их надо устранять сразу, не важно рабочий, праздничный или выходной день, объясняет начальник 6го теплового района Вячеслав Ольшевский. 20 лет назад Вячеслав Иванович после окончания СибАДИ пришел в энергетику. Был и машинистом насосных установок, работал в диспетчерской службе, а позже стал начальником теплового района и трудится на этой должности уже 11 лет.

Затянуло и прикипел, так описывает Вячеслав Иванович свое отношение к работе. И это неудивительно. Когда человек понастоящему предан делу своей жизни, то мысли о работе его не отпускают никогда.

Бывает так, что где бы ты ни находился, если в поле зрения попадают трубопроводы, то невольно ловишь себя на мысли, что начинаешь сравнивать их со своими тепловыми сетями, анализируя и подмечая детали, которые можно использовать в своей работе, говорит энергетик.

Престиж профессии

Энергетики особая когорта людей, которая отличается повышенной ответственностью и самоотдачей в работе, считает старший начальник смены электростанции структурного подразделения ТЭЦ5 Михаил Кудлов.

Сейчас стало модным говорить, что человек работает 24 на 7, а мы говорим, что работаем круглосуточно и непрерывно, считает Михаил Викторович. Работа энергетиков часто посменная, и мы не можем покинуть свое рабочее место до тех пор, пока нас ктото не заменит, не важно, будни это или праздники. В Новый год трудимся, чтобы у всех было тепло, люди радовались празднику и смотрели телевизор.

После окончания Омского политехнического института Михаил Викторович трудился на одном из оборонных заводов Омска, а в 1992 году пришел на ТЭЦ5 и с тех пор работал здесь на разных должностях, пройдя профессиональный путь от рабочей специальности до начальника смены.

Молодежь приходит к нам постоянно, мы передаем им свой опыт так же, как когдато знания и опыт передавали нам. Меня радует, что сейчас молодые люди охотнее идут в энергетику, чем лет 10 назад, когда все хотели стать юристами и экономистами, говорит Кудлов. Престиж профессии энергетика растет. Огромное значение также имеет социальная политика предприятия: соцпакет, белая зарплата, отпуска, санаторнокурортные путевки, организация отдыха, различные культурноспортивные мероприятия, возможность отправить детей в оздоровительный загородный лагерь. Когда человек работает в такой компании, как наша, у него есть уверенность в завтрашнем дне.

Чтобы оборудование работало бесперебойно

Когда выпускнику ОмГУПС Константину Дергачеву предложили пойти слесарем в Кировскую районную котельную, он обрадовался. Казалось бы, парень окончил с золотой медалью школу, хорошо учился в вузе, и вдруг рабочая специальность на производстве…

Мне все это было интересно. Я понимал, что в университете меня учили идеальным процессам, а посмотреть на практике состояние нашей энергосистемы это совсем другое, рассказывает заместитель технического директора Кировской районной котельной Константин Дергачев. Уже через три месяца смышленый паренек стал машинистомобходчиком, а затем и начальником смены. Год назад Константину предложили стать заместителем технического директора котельной, и он, конечно же, согласился. Опыт производственника, понимание всех процессов имеет огромное значение для руководителя. Ведь на предприятиях энергетики региона постоянно идет техническое обновление производственных мощностей, и Кировская районная котельная не исключение.

Наша котельная была запущена в 1972 году, рассказывает Константин Васильевич. Мы постоянно ведем работу по модернизации и реконструкции оборудования. Так, в последнее время заменен сетевой подогреватель, частично заменены поверхности нагрева котлоагрегатов, насосы, и на этом мы не намерены останавливаться. Планы у нас грандиозные. Сейчас готовим обоснование предстоящих ремонтов, чтобы оборудование работало безаварийно и с исключением нештатных ситуаций.

Результат своей работы энергетик в буквальном смысле чувствует на себе, ведь он живет в том микрорайоне, который отапливает котельная, где он работает.

Я люблю свою работу, говорит Дергачев. Мне нравится, что я делаю, постоянно учусь новому. Порой даже приезжаю на работу в выходные, когда и не вызывают, потому что переживаю за то, что происходит. В нашем коллективе у каждого есть понимание той ответственности, которая лежит на каждом из нас.

Вот так ежедневно энергетики, каждый на своем месте, делают важное и нужное дело обеспечивают людей теплом и электроэнергией. В нашем сибирском климате без этого невозможно представить себе нормальную жизнь. И потому с уверенностью можно сказать, что на энергетиках держится благополучие не только региона, но и всей страны.

КСТАТИ

По итогам работы за 2022 год в ТГК-11 семнадцать энергетиков отмечены благодарственным письмом генерального директора ПАО «Интер РАО».

Три человека получили благодарность Министерства энергетики РФ. В их числе Михаил Кудлов, Геннадий Ничаев и Дмитрий Прохватилов.

В Омск РТС Константин Панамарчук удостоен звания Министерства энергетики РФ «Почетный энергетик». Также сотрудники Омск РТС получили благодарность Министерства энергетики РФ и почетную грамоту ПАО «Интер РАО». Пять сотрудников компании получили благодарственное письмо ПАО «Интер РАО».