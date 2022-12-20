В Омскую область после потепления вновь вернутся морозы до -30 градусов

Похолодание в Омске ожидается уже завтра Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области после резкого потепления и обильных снегопадов вернутся настоящие сибирские морозы до -30 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 20 декабря, в Омской области днем температура воздуха составит -1...-6 градусов. Местами до -11 градусов. Ожидают небольшие и умеренные осадки в виде снега и даже дождя. Ветер западный, северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местам до 18 метров в секунду. Возможны гололедные явления, налипание мокрого снега и метель.

В среду, 21 декабря, похолодает — в ночные часы -12...-17 градусов, а местами до -23 градусов. Днем температура воздуха не изменится — -12...-17 градусов. В течение суток на территории Омска и области пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, северо-западный скоростью 5-12 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В четверг, 22 декабря, ночью столбик термометра опустится до -24 градусов, местами -29 градусов. Днем ожидается -19..-24 градуса. Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Пройдет небольшой снег. На омских дорогах будет по-прежнему скользко. Ветер северо-западный, западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду.