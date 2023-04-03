Жадный рецидивист из Омска наворовал из гаражей запчастей и продуктов на 100 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Омской области

Болторез и монтировка были главными помощниками 30-летнего вора из Кировского округа. Мужчину по горячим следам приняли полицейские.

Все дело в том, что из гаражей, расположенных в Советском округе, начали пропадать вещи. Владельцы писали заявления, участковые искали виновников краж.

- После осмотров мест происшествий полицейские пришли к выводу, что преступления совершены одним и тем же способом: болторезом срезаны навесные замки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник передвигался на автомобиле ВАЗ-2114, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Общая сумма похищенного составила 100 тысяч рублей. В стоимость вошли электроинструменты, автомобильные запчасти, изделия из металла, продукты питания и другое имущество.

Омич был арестован, как оказалось не в первый раз. Ранее он уж был судим за имущественные преступления. Теперь его ждут в тюрьме по очередной «ходке».

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