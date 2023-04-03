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Происшествия3 апреля 2023 17:00

На полицейских из Тары завели уголовное дело за избиение омичей

Должностных лиц обвиняют в превышении полномочий
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выбивали признание у 30-летних задержанных полицейский их Тары. Об уголовном деле за превышение должностных полномочий сообщает РИА «СуперОмск».

Все произошло во второй половине марта 2023 года. После задержания у двух мужчин были обнаружены телесные повреждения. Какие именно не уточняется, но судя по всему - синяки. В их появлении подозревают должностных лиц ОМВД по Тарскому району.

Пока подробности не раскрываются, а имена причастных не установлены. Ведется следствие.

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