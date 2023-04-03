При взрыве в ресторане в Петербурге серьезно пострадала 31-летняя омичка

Зал ресторана после взрыва. Фото: пресс-служба СК РФ

В воскресенье, 2 апреля, при взрыве в ресторане Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, пострадали 32 человека. Среди пострадавших 31-летняя уроженка Омска.

— 31-летняя уроженка Омска Ксения Колодкина получила ожог лица, шеи, груди и верхних конечности 2 степени, а также многочисленные осколочные ранения. В тяжелом состоянии поступила в реанимацию, — сообщает телеграм-канал «Острожно, новости».

Возможного подрывника задержали сегодня, 3 апреля. Им, по мнению следствия, является Дарья Трепова.

Напомним, в середине февраля Владлен Татарский провел в Омске встречу со школьниками. Кроме того, Татарский встретился с Александр Бурковым, который тогда еще занимал пост губернатора Омской области.

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