ООО «НьюМедТех» оспорило штраф за участие в картеле при закупках медоборудования в Омской области

Тем временем экс-министр минздрава Омской области Ирина Солдатова, при которой и был организован картельный сговор при закупках оборудования, прячется в ОАЭ Фото: Олег УКЛАДОВ

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу московской компании ООО «Ньюмедтех» и признал недействительным решение ФАС и его территориального органа — УФАС по Омской области.

Ранее антимонопольщики оштрафовали компанию на 18 миллионов рублей за участие в картельном сговоре при поставках медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом на общую сумму более 634 миллионов рублей в 2020 году. Сделка была проведена с нарушением принципа конкуренции при закупках. По мнению ведомства, чиновники регионального минздрава, который тогда возглавляла Ирина Солдатова, дали КУОО «Дирекция по обслуживанию государственного здравоохранения Омской области» указания заключить контракты с конкретными поставщиками. Они продавали необходимое оборудования по завышенным ценам.

Арбитражный суд постановил, что вывод, сделанный судами первой и апелляционных инстанций, основывается на ошибочном толковании действующего законодательства.

— Вывод судов первой и апелляционной инстанций о правомерной квалификации управлением и ФАС России действий министерства, дирекции и общества по статье 16 Закона о защите конкуренции основан на ошибочном толковании действующего законодательства и не соответствует материалам дела. С учетом изложенного у судов не имелось правовых оснований для отказа в удовлетворении заявленных обществом требований о признании недействительными оспариваемых ненормативных правовых актов антимонопольных органов. Признать недействительными решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области от 06.04.2022 по делу № 055/01/16-719/021, решение Федеральной антимонопольной службы от 15.06.2022 по делу № 055/01/16-719/021, — говорится в постановлении суда.

Омское УФАС может обжаловать постановление суда в течение двух месяцев, обратившись в Судебную коллегию Верховного суда РФ.

Напомним, бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова прекрасно скрывается от уголовного преследования в ОАЭ. Она находится в международном розыске.

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