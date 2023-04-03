Омичка отсудила у супермаркета 501 тысячу рублей за падение на скользком крыльце

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Прокуратура Омской области присудила выплатить больше полумиллиона рублей пенсионерке, получившей травму на обледенелом крыльце магазина.

— В декабре 2021 года 73-летняя омичка выходила из продуктового магазина. Спускаясь по пандусу, она поскользнулась на крыльце и упала. Женщина получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Причиной падения стало несоблюдение требований к своевременной уборке снега и наледи, — сообщили в прокуратуре Русско-Полянского района.

Пенсионерка испытывала сильные боли и была вынуждена уйти с работы. Однако руководство торговой точки свою вину не признало. Тогда по требованию прокурора суд взыскал с супермаркета 501 тысячу рублей.

Сейчас пенсионерка получила деньги в полном объеме и сможет заняться восстановлением здоровья.