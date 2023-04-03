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Общество3 апреля 2023 6:55

В Омске 12-летняя девочка получила серьезную травму, прыгая на батуте

Следователи проводят проверку по факту инцидента
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Пока точно неизвестно, что стало причиной травмы.

Пока точно неизвестно, что стало причиной травмы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

СУ СК РФ по Омской области проводит проверку по факту инцидент, произошедшего в батутном центре 30 марта.

По предварительной версии, 30 марта около 14 часов в больницу была доставлена 12-летняя девочка с перелом ноги. Травму школьница получила, прыгая на батуте, в батутном центре «Гравити», расположенном на улице Герцена.

— По результатам проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), и решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, осенью 2022 года омичка отсудила более 100 тысяч рублей у батутного центра, где в январе того же года ее дочь получила перелом позвонка. Тогда руководство организации пыталась оспорить решение суда, но у него ничего не вышло.

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