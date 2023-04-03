В Омске 12-летняя девочка получила серьезную травму, прыгая на батуте

Пока точно неизвестно, что стало причиной травмы. Фото: Евгения ГУСЕВА

СУ СК РФ по Омской области проводит проверку по факту инцидент, произошедшего в батутном центре 30 марта.

По предварительной версии, 30 марта около 14 часов в больницу была доставлена 12-летняя девочка с перелом ноги. Травму школьница получила, прыгая на батуте, в батутном центре «Гравити», расположенном на улице Герцена.

— По результатам проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), и решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, осенью 2022 года омичка отсудила более 100 тысяч рублей у батутного центра, где в январе того же года ее дочь получила перелом позвонка. Тогда руководство организации пыталась оспорить решение суда, но у него ничего не вышло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичка отсудила у руководства батутного центра свыше 100 тысяч рублей

Дочь жительницы Омска сломала позвонок в батутном центре в свой день рождения(подробнее...)