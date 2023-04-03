Омская прокуратура требует расселить дом на улице Авиагородок, который может обрушиться

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Кировского округа требует расселить аварийную двухэтажку, расположенную по улице Авиагородок.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило технические недостатки дома, которые могут повлечь его обрушение в любой момент.

— Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, администрация города Омска не принимает мер по их расселению. В целях защиты прав местных жителей прокурор Кировского округа г. Омска направил в суд исковое заявление с требованиями обязать администрацию города Омска принять меры к незамедлительному их расселению, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее прокурор Омской области Алексей Афанасьев заявил, что на территории областного центра находятся десять многоэтажек, нуждающиеся в срочном расселении. Всего в городе более 50 проблемных домов.

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