Омичи могут сделать новогодние подарки для мобилизованных и их семей

В канун Нового года волонтеры акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ принимают презенты, чтобы затем вручить их омским резервистам и их родственникам. Брендированная площадка работает в рамках акции «Новый год в каждый дом» на традиционной новогодней ярмарке в крупном торгово-развлекательном центре «Континент» (ул. 70 лет Октября, 27/1) у эскалатора рядом с нарядной елкой.

– Наша акция стартовала 2 дня назад и продлится до конца декабря. За это время любой человек может оставить в корзине подарок для мобилизованных или их семей. Ведь Новый год – праздник, в который каждый заслуживает счастья. И у вас есть возможность передать подарок солдату или его детям, – рассказала студентка ОмГАУ, волонтер Татьяна Бакина.

За несколько дней люди с большим желанием передавали шапки, сладкие конфеты, детские игрушки. Омичка Анна Сербина принесла волонтерам несколько коробок со сладостями и призналась, что ей очень понравилась новогодняя акция.

– Сама идея принять участие в этой акции вызывает восхищение. Хочется самой побыть Дедом Морозом, который приносит небольшие, но собранные от души подарки. Они будут создавать уют и тепло в семьях мобилизованных, чтобы они почувствовали частичку новогоднего волшебства, – рассказала Анна Сербина. – Хочу сказать огромное спасибо нашим бойцам, которые сейчас защищают нас и наш мир, пожелать им побольше моральных сил и скорейшего возвращения домой.

Акция «Новый год в каждый дом» продлится до 30 декабря. Передать подарки можно каждый день с 14:00 до 18:00 в ТЦ «Континент-1» через волонтеров в оранжевых свитшотах. Здесь же можно будет записать видеопослание для омичей, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, поблагодарить их за мужество и героизм и поздравить их с наступающим Новым годом.

Также омичи могут присоединиться к акции «Корзина добра», которая проводится в 13 торговых объектах города. В рамках акции новогодние товары и сладкие подарки, которые покупатели положат в специальные корзины, передадут детям военнослужащих. Всего в Омске размещено 19 «корзин добра»:

- гипермаркет «О`кей» (ул. Энтузиастов, 2 корп. 1);

- ТК «Маяк» (пр. Комарова, 2/2);

- ТРК «Континент» (ул. 70 лет Октября, 25 корп. 2);

- ТК «Казачья слобода» (ул. Пушкина, 59);

- ТВК Каскад (пр. Карла Маркса, д. 24);

- ТК «Первомайский» (ул. Заозерная,11, к.1);

- ТК Апельсин (ул. Рождественского, 6 корп. 1);

- ТК «КВАДРО» (ул. 10 лет Октября, 92);

- ООО «ДМ-Радуга» (пр-т К. Маркса, 7);

- Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);

- Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);

- Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);

- Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).