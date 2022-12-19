Несмотря ни на что: Сергей Замятин официально назначен на должность ректора ОмГУ

Фото: Минобрнауки РФ

Даже громкие скандальные истории, связанные с именем и.о. ректора Сергея Замятине не помешали ему официально возглавить Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. О назначении с 20 декабря 2022 года сообщил телеграм-канал Минобрнауки РФ,

Напомним, что в Омск томич приехал в декабре 2021 года. Он работал в Томске на разных должностях с 2005 по 2020 год, пройдя путь от инженера до начальника информационно-аналитического управления местного университета.

В Омске же он прославился якобы экономией бюджета ОмГУ, объединением факультетов, закрытием гардеробов и тотальным увольнением трудового коллектива.

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