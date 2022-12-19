Максим Николаенко предстанет перед судом по делу «Омскэлектро»

Претензионные работы по некоторым объектам растянулись до 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет завершает расследование уголовного дела против директора по развитию и инвестиционной деятельности АО «Омскэлектро» Максима Николаенко.

Руководителя обвиняют в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Якобы именно он с апреля по декабрь 2020 года подписывал акты технической готовности при проведенном капремонте многоквартирных домов. По версии следствия, стоимость работы была завышена, поэтому ущерб бюджету оценен в 3 млн рублей.

Подобные деяния ему приписывают и в период с сентября 2019 по март 2020 года. Тогда финансовые потери составили 10 млн рублей.

Обвинительное заключение передано в прокуратуру для утверждения, а затем передаче уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2019 году в Омске состоялся Международный форум сотрудничества России и Казахстана. Тогда в рамках подготовки города к приему высоких гостей федеральными властями было выделено пару миллиардов рублей на капремонт «гостевого пути», а также судебных домов. Генподрядчиком тогда стало АО «Омскэлектро» под руководством Андрея Жуковского.

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