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Происшествия19 декабря 2022 11:30

Омская прокуратура просит 11 лет тюрьмы для экс-начальника УМВД Евгения Быкова

Также бывшему полицейскому просят вменить штраф в 26 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Кировский суд завершает рассмотрение уголовного дела бывшего начальника городского УМВД Евгения Быкова. Его обвиняют во взяточничестве и покровительстве предпринимателям.

Напомним, что подозрения на полицейского пали из-за получения 6,5 млн рублей от владельца сети массажных салонов, в которых оказывались интим-услуги. Еще полмиллиона рублей принес местный житель за «крышевание» торговли немаркированной алкогольной продукцией

В ходе следствия, а также рассмотрения уголовного дела Быков свою вину не признал. Прокуратура просит для обвиняемого наказание в виде 11 лет лишения свободы, а также штраф в размере 26 млн рублей.

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