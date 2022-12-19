На абордаж: старинное здание винокуренного завода вновь пытаются признать аварийным

Фото: ВООПиК во Вконтакте

Никак не утихают страсти вокруг исторического здания Дрожже-винокуренного завода, расположенного по адресу: улица 6-я Северная, 1. Памятник культуры 1897 года постройки вновь предлагают признавать аварийным, чтобы освободить заветные квадраты возле парка «Зеленый остров».

«КП-Омск» ранее освещала эту историю. Ситуацией весьма обеспокоено сообщество ВООПиК. Архитекторы бьют тревогу, что памятник культуры может исчезнуть с лица земли только из-за расширения парка аттракционов.

- Призываем владельцев земли и памятника оставить идею сноса и подумать об актуализации наследия - в мире много примеров приспособления старых заводов под лофт-пространства, галереи и офисы, - пишут общественники в группе во Вконтакте.

Несмотря на то, что собственник земли уже дважды направлял заключение в региональный минкульт о ветхости здания, краеведам удавалось отстоять историческую ценность. Сколько еще будет продолжаться это противостояние - неизвестно. Похоже, жителям Омска и мэру города придется все же подключиться к этой спорной ситуации.

Напомним, что завод связан с фамилией Поклевского-Козелл. Сам А.Ф. Поклевский–Козел был владельцем крупного винного производства именно на месте будущего дрожжевого завода, в Ржевской слободке Кадышей, за городом - на будущей ул. 6-й Северной. Этот объект был обозначен на карте Омска еще в 1879 году. А фамилия Поклевских-Козелл, крупнейших винозаводчиков и владельцев пароходства, известна по всей Сибири и особенно в Тюмени.

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