В Омской области к середине новой рабочей недели придет потепление до +15 градусов

Стоит напомнить, что в регионе возможно типичное для апреля усиление ветра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области к середине новой рабочей недели потеплеет до +15 градусов. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В понедельник, 3 апреля, ночь столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов. Ветер южный, юго-западный со скоростью от 3 до 10 метров в секунд.

Во вторник, 4 апреля, в ночные часы ожидается 0...-5 градусов. Днем потеплеет до +9...+14 градусов. Направление ветра в течение суток сменится с юго-западного на юго-восточное. Его скорость составит от 2 до 10 метров в секунду.

В среду, 5 апреля, погода в Омске, а также в области несомненно порадует теплом. Ночью будет от -4 до +1 градусов. Днем термометр покажет от +10 до +15 градусов. Ветер юго-восточный, юго-западный. Его скорость составит до 12 метров в секунду.

Напомним, на фоне потепления в последние дни марта были закрыты последние действующие ледовые переправы. Они находились в северных районах региона. В ГУ МЧС по Омской области напоминают, что выходить на лед водоемов опасно.

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