Пьяный рецидивист пытался с ножом отнять 15 тысяч рублей у знакомой омички

Фото: Иван ВИСЛОВ

Пришел в квартиру к знакомым и пытался отнять деньги. Подробности преступления рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в квартире на бульваре Архитекторов в Омске. Две молодые омички сидели дома, когда к ним «на огонек» заглянул 52-летний знакомый. Мужчина достал из кармана кухонный нож и начал угрожать одной из девушек, требуя дать ему 15 тысяч рублей.

Так как такой суммы ни у одной из них не было, мужчина приказал перевести деньги онлайн. Сам он покинул место преступления.

Его задержали полицейские по месту жительства на улице 3-й Молодежной. Он позже рассказал, что не помнит ничего, так как был в алкогольном опьянении. Но теперь ему всё же придется ответить в суде за разбой. Правда, это будет его не первое уголовное преступление. Ранее омич был судим за кражу, угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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