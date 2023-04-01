Пьяный омич до смерти забил таксу, которую пытались спасти волонтеры

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Очередное уголовное дело за жестокое обращение с животными заведено Омске. Подозреваемым выступает 43-летний житель Советского округа.

Как рассказали в полиции, заявление подали волонтеры, которые пытались спасти таксу. Четвероногий друг человека был жестоко избит своим хозяином.

- Неравнодушные гражданине привезли собаку в ветеринарную клинику, где ей была оказана медицинская помощь. Однако позже от полученных травм она скончалась, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, нанесенные механические повреждения привели к смерти животного. А вот хозяин пса оказался не только живодером, но и рецидивистом. Ранее он был судим за кражу и мошенничество. Теперь ему грозит еще одна «уголовка».

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