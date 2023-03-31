Прохожие спасли маленького омича, провалившегося под лед на Иртыше

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Под чутким контролем омских медиков сейчас находится ребенок, которого 31 марта спасли от гибели прохожие. Подробности рассказывает региональный минздрав.

Инцидент произошел около трех часов дня. Люди заметили, что маленький омич провалился под лед и тонет. Они тотчас бросились на помощь и параллельно вызывали служу спасения и медиков.

- Бригада медиков за 9 минут прибыла на место ЧП и пациента не обнаружила. Очевидно, неравнодушные люди решили, что сами доберутся быстрее и повезли ребенка в больницу, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, неизвестные герои сами доставили пострадавшего в больницу, где передали ребенка в руки медиков.

- Мы благодарим неизвестных, но явно смелых и добрых людей, без раздумий бросившихся спасать ребенка. Ваша реакция, оперативность и большие добрые сердца сегодня помогли сберечь детскую жизнь, - обратились к спасителям в минздраве Омской области.

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