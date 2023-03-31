Квартиры-студии подорожали в Омской области за год на 100%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый большой прирост цен в Омской области отмечен у квартир-студий. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито. Недвижимость».

За год число предложений такого типа жилья в Омске выросло на 85,7%. Больше только в Новосибирске, Краснодаре, Казани и Ростове-на-Дону. А вот спрос упал на 40%.

Между тем, стоимость «студий» выросла на 103,8%. По оценкам аналитиков, в марте однушку-студию можно было купить за 3,36 млн рублей.

Напомним, в Омске стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках выросла в январе на 1,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Капремонт, нет воды и дырявые трубы: в Омске назвали список проблем в ЖКХ

Прокуратура назвала основные коммунальные проблемы Омской области (подробнее)