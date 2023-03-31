Замдиректора омской базы отдыха пойдет под суд из-за утонувшего ребенка

Фото: СУ СКР по Омской области

В пятницу, 31 марта, стали известны итоги расследования по делу о подростке, утонувшем на базе отдыха «Политотдел».

Трагедия произошла 26 мая 2022 года. Тогда 14-летний школьник отдыхал в аквапарке вместе с одноклассниками. Мальчик скатился с горки в бассейн, но не смог выплыть, так как плохо плавал, и захлебнулся на глазах у посетителей.

Как установило следствие, в аквапарке не были обеспечены необходимые условия безопасности для отдыхающих. Ни один из пяти принятых на работу инструкторов не был устроен официально и не умел оказывать первую медицинскую помощь. Обязательный инструктаж с отдыхающими также не проводился.

В тот же день следственный комитет завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть подростка). Белоусов был задержан и заключен под домашний арест.

Уголовное дело передано в Любинский районный суд. 49-летний обвиняемый своей вины не признает. Если его вина все же будет доказана, Алексей Белоусов может сесть в тюрьму на 6 лет.

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