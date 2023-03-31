Полпред в СФО Анатолий Серышев представил врио губернатора Омской области

Сегодня вечером, 31 марта, полпред президента РФ Анатолий Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Анатолий Серышев, представляя нового главу региона, отметил, что ответственность и высокий профессионализм Хоценко позволит выполнить все задачи по развитию экономики и социальной сферы Омской области, поставленные Владимиром Путиным.

Хоценко в своем выступление поблагодарил президента за доверие, оказанное ему, и пообещал сделать все возможное для процветания региона и благополучия омичей.

— Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вместе с вами будем работать. Очень надеюсь, что Омская земля примет меня. Приложу все усилия, чтобы сделать жизнь омичей лучше, — сказал Хоценко.

Напомним, Виталий Хоценко был назначен врио губернатора указом президента Владимира Путина после отставки Александра Буркова.

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