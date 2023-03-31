Капремонт, нет воды и дырявые трубы: в Омске назвали список проблем в ЖКХ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Областная прокуратура опубликовала итоги заседания ведомства по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прокуроры отчитались по итогам года, на что жаловались жители региона. Как оказалось, негодование омичей не убавилось. Некоторые районы области страдают от отсутствия питьевой воды, а в областном центре люди мерзнут в квартирах.

- В регионе имеются населенные пункты, жители которых не обеспечены качественной питьевой водой, значителен процент износа коммунальных сетей, отдельные муниципалитеты не были готовы к отопительному сезону. Сохраняется высокая задолженность перед поставщиками энергоресурсов, на учетах в органах местного самоуправления состоит большое число граждан, необеспеченных в положенные сроки жилыми помещениями, своевременно не исполняются запланированные мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, - рассказали в надзорном органе.

По итогам заседания было решено все вопросы взять под особый контроль специалистов ведомства. Ответственные за устранение недочетов будут находиться на карандаше у прокуратуры.

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