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Общество31 марта 2023 7:00

Тёплый и дождливый апрель ждёт жителей Омской области весной 2023 года

Синоптики не прогнозируют природных аномалий
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Виталий ТИМКИВ

Весна в Омской области не принесет сюрпризов. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Среднемесячная температура апреля будет на уровне многолетних значений – в районе +4,7 градусов. 26 миллиметров осадков за месяц также сохранят ежегодные значения. Ливневых дождей и других аномалий не ожидается.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется выше обычного на Сахалине, Чукотке, Хабаровском и Приморском краях, в Амурской и Магаданской областях, на юге Урала и юго-востоке Якутии. Дожди ожидаются на западе и востоке страны.

Между тем, синоптики подчеркивают, что точность прогноза на месяц вперед составляет 75%.

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