Вице-премьер Хуснуллин и новый врио Хоценко обсудили планы развития Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

По пути в Омск новый врио региона Виталий Хоценко встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом глава Омской области сообщил в телеграм-канале. Обсудили первоочередные задачи.

- Обсудили планы социально-экономического развития Омской области в первом приближении. Определили задачи, которые необходимо решать в приоритетном порядке - строительство жилья, восстановление дорожного и мостового хозяйства области. Поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую Марат Шакирзянович оказывал мне, когда работал в Донецкой Народной Республике, и оказывает сейчас!» - написал Хоценко.

Сегодня Хоценко прибудет в Омск и в субботу уже приступит к работе. Такими планами врио делился ранее.